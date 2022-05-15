العز الدخيلة للصلب تعلن توزيع 60 جنيها للسهم بزيادة 200% عن عام 2019

أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 60 جنيها للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 30 مايو الجاري.

وقالت العز الدخيلة للصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن الحق فى انتقال الكوبون رقم (42) بالنسبة لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة 25 مايو الجاري.

وبلغت آخر توزيعات أرباح وزعتها الشركة على المساهمين في عام 2019، حوالي 20 جنيها للسهم (الكوبون رقم 41 ) بما يعني تضاعف الأرباح الموزعة على المساهمين حاليا بنسبة 200%.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 61.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 33.9 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.83 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.67 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 48.6 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 33.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي خسارة بلغت 878.5 مليون جنيه خلال عام 2020.

العز الدخيلة للصلب : تحول نصيب السهم إلى الربح بقيمة 289 جنيه نهاية 2021

وتحول نصيب السهم إلى الربح بقيمة 298.06 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 244.97 جنيه جنيه خلال العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تحولها للربحية بقيمة 3.2 مليارجنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج الشركة المرسلة للبورصة (15 نوفمبر الماضى) ارتفاع مبيعاتها إلى 43.8 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمبيعات بلغت 22.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 34.7 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 22.8 مليار جنيه خلال لفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بصافى خسارة بلغت 935 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول نصيب السهم إلى الربح بقيمة 164.79 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 178.32 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح خلال الربع الثالث منفردا بنحو 1.17 مليار جنيه (يونيو-سبتمبر) مقارنة بخسائر بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة تحول الشركة للربحية بقيمة 2.06 مليار جنيه خلال الستة أشهر الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 2.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة (9 أغسطس الماضى)، ارتفاع مبيعات العز الدخيلة إلى 26.5 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بمبيعات بلغت 15.29 مليار جنيه خلال لفترة المقارنة من 2020

ويبلغ رأسمال العز الدخيلة للصلب 1.95 مليار جنيه موزعا على 19.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه ،وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز بنسبة 64.06%.

ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على 8.15% من أسهم الشركة، كما يساهم البنك الأهلى المصرى 5.78 % ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لإفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

حديد عز تتحول للربحية وتسجل مبيعات قياسية بقيمة 67.8 مليار جنيه في 2021

حديد عز

ويأتى تحول نتائج أعمال العز الدخلية للصلب إلى الربحية متزامنا مع تحول كبير فى نتائج أعمال المجموعة الأم (حديد عز) على مستوى الأرباح والمبيعات والصادرات.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج حديد عز المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس )، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 54 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 37.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 288 مليون جنيه بنهاية العام الماضي،مقارنة بصافي خسارة بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020.

عز تقفز بنصيب السهم من الأرباح إلى 6.61 جنيه مقارنة بخسائر سابقة

رجل الأعمال أحمد عز

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول أداء الشركة للربحية أيضا خلال تلك الفترة لتسجل 3.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 15 نوفمبر الماضى.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 26.1 مليار جنيه خلال لفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 236 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بصافي خسارة بلغت 634.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 4.65 جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.19 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأفصحت حديد عز فى (19 أكتوبر الماضى) عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى و المنتهية سبتمبر 2021.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

واستحوذت الشركة فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا عبر شركة العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

ويشغل ممدوح الروبي رئيس مجلس إدارة حديد عز في الوقت الحالي خلفا لبول فيليب شيكيبان الذي جرى استبداله في أغسطس الماضي.