العز الدخيلة للصلب تضاعف مبيعاتها إلى 54.2 مليار جنيه بنسبة نمو 23% خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، ارتفاع مبيعاتها إلى 54.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 43.8 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 23.7% تقريبًا.

وكشفت نتائج العز الدخيلة للصلب المجمعة المرسلة للبورصة الخميس، ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 41 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 34.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما كشفت النتائج ارتفاع صافي الربح إلى 5.5 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافي الربح إلى 4.8 مليار جنيه مليون جنيه خلال التسعة أشهر ، مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

العز الدخيلة للصلب: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 281 جنيه حتى سبتمبر

البورصة المصرية

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 281.36 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب أرباح بلغ 164.79 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة لشركة العز الدخيلة للصلب ارتفاع مبيعاتها إلى 34.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 30.4 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (11 سبتمبر الماضي)، ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،ارتفاع صافى الربح إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف ، مقارنة بصافي ربح قدره 1.59 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

تحول نصيب السهم إلى الربح بقيمة 289 جنيه نهاية العام الماضى 2021

وتحول نصيب السهم إلى الربح بقيمة 298.06 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 244.97 جنيه جنيه خلال العام السابق، بدفع مبيعات قياسية حققتها الشركة في 2021.

إذ كشفت نتائج الأعمال السنوية للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بلغت 61.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 33.9 مليار جنيه خلال عام 2020.

وأظهرت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.83 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.67 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 48.6 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 33.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي خسارة بلغت 878.5 مليون جنيه خلال عام 2020.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 60 جنيه للسهم منذ مايو الماضى

أحمد عز

وتعتبر العز الدخيلة للصلب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز بنسبة 64.06%،بينما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 8.15% من أسهم الشركة.

كما يساهم البنك الأهلى المصرى 5.78 % ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أكتوبر الماضى.

وأفصحت العز الدخيلة للصلب في مايو الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 60 جنيها للسهم، بدأ صرفها اعتبارا من 30 مايو 2022.

وبلغت آخر توزيعات أرباح وزعتها الشركة على المساهمين في عام 2019، حوالي 20 جنيها للسهم (الكوبون رقم 41 ) بما يعني تضاعف الأرباح الموزعة على المساهمين حاليا بنسبة 200%.