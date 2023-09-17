العز الدخيلة تشتري أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري بدءًا من الثلاثاء

كشفت مصادر مطلعة أن شركة العز للدخيلة ستفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم بدءًا من جلسة الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري وحتى يوم الأثنين الموافق 25 من الشهر ذاته.

وأضافت المصادر، ان الشركة مُلزمة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري من البورصة، وكذلك المؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة والدائنين المرتهنين، بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد.

يُذكر أن سهم “العز للدخيلة” وفقًا لاغلاق جلسة اليوم –الأحد- بلغ 1202 جنيه هابطًا بنسبة 0.26%.

يُذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قررت في نهاية اغسطس الماضي، الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، برأس المال المصدر والمقيد 1.9 مليار جنيه موزع على 19.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه

وكانت شركة حديد عز، قالت إن تابعتها العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر، بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تساهم في العز الدخيلة والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موراد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز في مطلع اغسطس، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- بحد أقصى 250 مليون دولار.