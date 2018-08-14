العز الدخلية للصلب تنفى علاقتهما بمجموعة أبراج كابيتال

رجب عزالدين:نفت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ،وجود أية علاقات تعاقدية أو إرتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وذلك عبر إرسال إفصاح منشور على شاشات البورصة اليوم الثلاثاء.وطالبت البورصة نهاية يونيو الماضى الشركات المدرجة في السوق، الإفصاح عن علاقتها التعاقدية أو ارتباطها مع مجموعة أبراج، بالتزا

رجب عزالدين:

نفت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية ،وجود أية علاقات تعاقدية أو إرتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وذلك عبر إرسال إفصاح منشور على شاشات البورصة اليوم الثلاثاء.

وطالبت البورصة نهاية يونيو الماضى الشركات المدرجة في السوق، الإفصاح عن علاقتها التعاقدية أو ارتباطها مع مجموعة أبراج، بالتزامن مع تصاعد الأزمة التي تمر بها الشركة الإماراتية.

كانت مجموعة “أبراج الإماراتية” عن اعتزامها تصفية بعض أعمالها ببعض الدول على خلفية تفاقم أزمتها.

وتواجه الشركة اتهامين رئيسيين من دولة الكويت والملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته، في عدم حسن إدارة واستثمار الأموال التي جمعتها الشركة للاستثمار في مشروعات معينة، وهي تهم تصل حد الفساد المالي.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت إن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة CDC و PLC ومجموعة بروباركو استأجرت محاسبين شرعيين للنظر في سبب أن استثمارهم المشترك البالغ 200 مليون دولار في صندوق صحة أبراج للنمو الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار، ما زال غير منفقا – ولماذا لم يتم إعادته إليهم وفقا للعقد.

وأشار التقرير، أن شركة أبراج، كانت تستخدم الأموال المخصصة لشراء مستشفيات في باكستان والهند ونيجيريا لتغطية النفقات التشغيلية.