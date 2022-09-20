العزل الكروي مستمر.. يويفا يستبعد روسيا من كأس أمم أوروبا 2024

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي (يويفا) استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 ، ضمن عدة قواعد أصدرها المكتب، تتعلق بالبطولة.

وتنطلق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، حيث تقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024، والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجيليسنكريشن وميونيخ وشتوتجارت.

وجاءت قواعد الويفا التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، كالتالي:

تقام القرعة المؤهلة ليورو 2024 في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 9 أكتوبر المقبل.

يتأهل منتخب ألمانيا بشكل مباشر إلى يورو 2024 وبذلك لن يتواجد ضمن قرعة البطولة.

استبعاد روسيا من التصفيات، بعد قرار استبعاد كافة الفرق الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي

تقسيم 53 منتخبًا على 10 مجموعات، (7 مجموعات تضم 5 منتخبات – 3 مجموعات تضم 6 منتخبات)