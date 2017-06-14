العزب يهدف لإعادة النظر فى عقوبة إيقاف شركات السمسرة

أسماء السيدفى ظل اشتعال المنافسة واحتدامها بين خمسة مرشحين، يتبنى سامح العزب، الذى يشغل منصب العضو المنتدب بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، والمرشح عن مقعد شركات السمسرة بانتخابات البورصة المقبلة خطة طموحًا تتنوع بين الترويج للبورصة، بجانب مساندة فى استبدال عقوبة حظر استفادة الشرك

أسماء السيد

فى ظل اشتعال المنافسة واحتدامها بين خمسة مرشحين، يتبنى سامح العزب، الذى يشغل منصب العضو المنتدب بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، والمرشح عن مقعد شركات السمسرة بانتخابات البورصة المقبلة خطة طموحًا تتنوع بين الترويج للبورصة، بجانب مساندة فى استبدال عقوبة حظر استفادة الشركات المخالفة من خدمات البورصة، لتصبح العقوبة بقيمة مالية فقط.

وقال سامح العزب، إنه وضع برنامجًا يعبر عن ملاحظته وخبراته بسوق المال، لما له من أهمية بالغة للرقى بصناعة سمسرة الأوراق المالية بالسوق المصرية.

وعدَّد العزب بنود برنامجه الانتخابى، الذى يسعى لتحقيقه بشكل متوازن، بداية من محاولات استعادة الدور التاريخى للبورصة، من خلال تحسين الصورة الذهنية للبورصة، وإيضاح دورها المهم؛ كونها ليست مائدة للتلاعبات والمضاربات الوهمية على الأسهم، وإنما تملك دورًا تمويليًا للشركات العاملة فى السوق المحلية.

وأضاف العزب أنه يركز على تبسيط وتخفيف إجراءات قيد الشركات الجديدة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التسويق الخارجى للبورصة لجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية الأجنبية.

وأشار إلى أنه سيحاول إيجاد آلية دورية لخدمة التواصل الفورى بين هيئة الرقابة المالية والبورصة من جانب، وشركات الأوراق المالية لتلافى حدوث المشكلات، بدلًا من البحث عن حل لها، مقترحاً إلغاء عقوبة حظر استفادة شركات السمسرة من خدمات البورصة، حال المخالفة والاكتفاء بغرامة مالية، شريطة ألا يسبب استمرار استفادة الشركة أى أضرار للسوق.

وأضاف أنه يستهدف تنشيط سوق السندات؛ لكونها أحد أهم أدوات تمويل المشروعات الكبرى، وتفعيل إصدار الصكوك، ما يتيح مشاركة مجتمعية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح فرصًا استثمارية وتمويلية أكثر للشركات، بجانب الاستمرار، فى إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير مناخ ملائم للشركات لتمويل مشروعاتها.

وأشار إلى أن بورصة النيل تقتنص محورًا مهمًّا من برنامجه، من خلال العمل على تنشيط التداول بها.

كما يخطط للعمل على تحديث الأجندة التشريعية لسوق المال، بما يتواكب مع متطلبات النمو والتطوير المستمر لآليات العمل بالبورصة، مشيرًا إلى أن قانون سوق المال مؤخرًا شهد بعض التعديلات، إلا أنه بحاجة لنظرة شاملة.

ويشغل سامح العزب، منصب العضو المنتدب بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، كما حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1994.

يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية.

وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.