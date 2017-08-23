العريش للأسمنت يخفض أسعار تسليم المصنع

المرسي عزت: قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصنع العريش للأسمنت مستمر في خفض أسعاره تسليم المصنع لتصل إلي 650 جنيها للطن مقارنة بمبلغ 700 جنيه قبل يوم الإثنين الماضي. وأضاف قاسم في…

المرسي عزت:

قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصنع العريش للأسمنت مستمر في خفض أسعاره تسليم المصنع لتصل إلي 650 جنيها للطن مقارنة بمبلغ 700 جنيه قبل يوم الإثنين الماضي.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ”المال” أن المصنع أبلغ وكلاءه استمرار الخفض في أسعار المنتج، مشيرا إلي أن سوق الإسمنت تعاني حاليا ركودا في ظل الارتفاعات المتوالية والمتسارعة في أسعار الحديد.

وكانت المال قد انفردت أمس الثلاثاء، بتقرير يوضح قيام مصنع العريش للأسمنت بخفض أسعاره تسليم المصنع بقيمة 50 جنيها في الطن ليصل إلي 650 جنيها بدلا من 700.