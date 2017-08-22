العريش للأسمنت تخفض 50 جنيها في الطن

المرسى عزت:خفض مصنع «العريش للأسمنت»، أمس، سعر طن الأسمنت تسليم المصنع إلى 650 جنيها، بدلا من 700 سابقا، ليعرض بذلك أقل سعر للمنتج فى السوق.وعلمت «المال» أن سعر المستهلك من المنتظر أن يتراوح بين 740 و745 جنيها للطن، مقارنة بـ840 جنيها للشركات الأخرى، بفارق 100 جنيه للطن.

المرسى عزت:

خفض مصنع «العريش للأسمنت»، أمس، سعر طن الأسمنت تسليم المصنع إلى 650 جنيها، بدلا من 700 سابقا، ليعرض بذلك أقل سعر للمنتج فى السوق.

وعلمت «المال» أن سعر المستهلك من المنتظر أن يتراوح بين 740 و745 جنيها للطن، مقارنة بـ840 جنيها للشركات الأخرى، بفارق 100 جنيه للطن.

وقالت مصادر لـ«المال» إن باقى الشركات العاملة فى سوق الأسمنت لم تخطر وكلاءها بأى تخفيضات أو زيادات، حتى مثول الجريدة للطبع.

وأشارت المصادر إلى أن السوق تعانى ارتفاعا فى المعروض يفوق الطلب، وهو الأمر الذى دفع الوكلاء لتقليل هامش أرباحهم للتأقلم مع هذه الحالة، مضيفة أن الوكلاء والتجار لم يقللوا الكميات المسحوبة من الشركات المنتجة، وأنهم يحصلون على حصصهم المتفق عليها.

وتقوم الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت، وفقا للمصادر، بإبلاغ الوكلاء بأسعار بيع منتجاتها بصفة دورية- تقريبا كل أسبوعين – ومن خلالها يعلن الوكلاء والتجار أسعارهم للمستهلك النهائى.

وتعمل فى مصر عدد من كبرى الشركات العالمية فى إنتاج الأسمنت، ومنها هايدلبرج الألمانية، والتى استحوذت على مجموعة إيطاليشمنتى العالمية فى جميع الدول التى تعمل بها الأخيرة، ومن بينها مصر، والتى تضم شركات السويس وطرة وحلوان للأسمنت. كما تعمل فى السوق المصرية مجموعة «تيتان»، والتى تضم شركتى أسمنت بنى سويف والإسكندرية للأسمنت بورتلاند، وشركة لافارج التابعة لمجموعة لافارج العالمية، وشركة مصر بنى سويف للأسمنت، وشركة أسمنت أسيوط، وشركة القومية للأسمنت الشركة الوحيدة التابعة للحكومة.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد قامت بعرض رخص جديدة للأسمنت، فاز بها عدد من الشركات ومن أبرزها شركة تابعة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحت اسم «أسمنت المصريين».