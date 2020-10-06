العريان لبرنامج “كلمة أخيرة”: هذا هو الجانب الإيجابي من جائحة كورونا

التعاون بين الشركات والحكومات غير مسبوق

يرى محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، أن جائحة كورونا حملت جانبا إيجابيا يجب الاستفادة منه.

وأضاف العريان خلال حوار عبر فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، “منذ اليوم الأول دونت على قصاصة ورق ما أطلقت عليه الجانب الإيجابي”.

وتابع: “لا ينبغي علينا أن نركز على السيء فقط نحن نعلم أن السيء موجود بكثرة ولكن لنركز على الأشياء التي نريد لها الاستدامة”.

وسرد العريان عددا من العناصر المهمة التي تحقق الجانب الإيجابي في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح” نرى ابتكارات طبية لا تصدق.. الكثير منها على صلة بكوفيد وهناك منتجات جانبية لكل تلك الموارد التي تم تكريسها وهذه أخبار طيبة لأجيال عديدة”.

وتابع: “نرى تعاوناً بين العلماء في جميع أنحاء العالم وبين الحكومات والشركات الدوائية بشكل غير مسبوق.. هذا شيء جيد يجب الحفاظ عليه”.

وأضاف: “أفرزت أزمة كورونا تفهماً للحاجة لإدارة الأحداث غير المتوقعة التي لها نتائج كارثية وهذا شيء جيد لأنه توجد أشياء أخرى مثل التغيرات المناخية التي تواجهنا”.

واستطرد:” نشهد أيضا أعمالا خيرية يساعد الناس فيها بعضهم البعض، وإذا استطعنا الحفاظ على ذلك فسنضمن استدامته على المدى الطويل”.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

واضاف أن جامعته بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.