اقتصاد وأسواق

العريان: انتهى عصر الملاذ الآمن في الاستثمار.. علينا ارتداء القميص “الأقل اتساخا”

توجد بعض الاستثمارات الجيدة لكنها ليست عظيمة
المال - خاص 8:45 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 8:45 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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يرى محمد العريان الخبير الاقتصادي ورئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج البريطانية، أن عصر الملاذات الآمنة في الاستثمار انتهى، مشيرا إلى أن الفترة المضطربة الحالية تدفع بخيارات أكثر مخاطرة.

وأوضح العريان الذي يشغل أيضا منصب كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة “أليانز”، خلال حوار عبر “زوم” مع الإعلامية لميس الحديدي أن كل الملاذات الموجودة حاليا “نسبية”.

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وأضاف في الحوار الذي نقلته فضائية “أون”: “تحضرني هنا قصة معروفة وهي أن تكوني في رحلة طويلة ثم تمتد هذه الرحلة  وليس لديك قميص جديد ونظيف .. فماذا ستفعلين؟ سترتدين  القميص الأقل اتساخا”.

وتابع: “بالتالي فإنه في عالم الاستثمار الحالي لا يوجد استثمار متكامل”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك توجد بعض الاستثمارات الجيدة لكنها ليست عظيمة.. هي جيدة فقط”.

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وأوضح أن الذهب هو أحد الاستثمارات الجيدة في هذا الصدد، لكنه “ليس عظيما”.

وخلال الحوار أعرب العريان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية عن سعادته البالغة لشغل منصب رئيس كلية كوينز التي حصل فيها على أول دراسة في علوم الاقتصاد.

وأضاف العريان الذي أصبح الرئيس رقم 42 لكلية كوينز العريقة: “يسعدني ويشرفني أن أعود إليها خاصة أن هذه الكليات تلعب دوراً شديد الأهمية في السماح للطلاب وتمكينهم من تغيير العالم ..أنا سعيد بوجودي هنا”.

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 وأضاف أن جامعته  بها عدد من الطلاب المصريين “وهذا مبعث للفخر”.

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بقلم المال - خاص

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