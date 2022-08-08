العريان: «الاحتياطي الفيدرالي» يخاطر بسمعته إذا فشل في كبح جماح التضخم

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بسمعته إذا فشلت سياساته النقدية في كبح جماح التضخم المتصاعد ، وفقًا لـ Yahoo Finance.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الاستجابة البطيئة للبنك المركزي الأمريكي للتضخم الحاد يمكن أن تتسبب في «أضرار جانبية» لمصداقيته.

الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ويأتي تحذير العريان مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاما عند 9.1%، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من يونيو ويوليو لمحاولة ترويض الأسعار ، لكن الرئيس جيروم باول أشار منذ ذلك الحين إلى أن صانعي السياسة سيتخذون نهجًا يعتمد على البيانات في اتخاذ القرار.

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيمكو ، العريان ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل موقفه المتشدد لإعادة بناء مصداقيته ، بعد أن ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية المواتية في تأجيج فقاعة سوق الأسهم في عام 2021.

وأضاف: «علينا السيطرة على وحش التضخم». «يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى العمل ليس فقط في تشديد سياسته النقدية ، ولكن أيضًا في اكتساب المصداقية. توجيهاته المستقبلية في الوقت الحالي تكاد تكون بلا معنى – وهذا ليس بالأمر الجيد».

محاولات كبح جماح التضخم

ضعف الاقتصاد والإشارات التي تشير إلى أن التضخم قد يكون في ذروته قد يتساءل البعض عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر التراجع عن موقفه المتشدد بشأن تشديد السياسة النقدية. لكن تقرير الوظائف الأمريكي القوي المفاجئ يوم الجمعة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع محمد العريان أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم بنهاية هذا العام ، لكنه يتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في تجاوز هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المقرر تحديث شهر يوليو على PCI يوم الأربعاء القادم.