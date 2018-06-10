العروبة للسمسرة: وقف النشاط لن يسرى إلا بعد استنفاد مدة الطعن

رجب عزالدينقالت شركة العروبة للسمسرة إن قرار إيقافها عن النشاط لمدة شهر لن يسرى إلا بعد انتهاء الميعاد القانونى للتظلم ومدته أسبوعان .وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها الواردة



رجب عزالدين

قالت شركة العروبة للسمسرة إن قرار إيقافها عن النشاط لمدة شهر لن يسرى إلا بعد انتهاء الميعاد القانونى للتظلم ومدته أسبوعان .

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها الواردة بالإنذارت المؤرخة 26 و31 ديسمبر الماضي.

ووافقت عمومية الشركة فى أبريل الماضى على مد أجلها 25 عامًا جديدة، تنتهى 19 إبريل 2044.

وسجلت الشركة صافى خسائر قدرها 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 401 ألف جنيه خلال 2016.

وأرجعت الشركة تلك الخسارة إلى قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.

وتأسست الشركة عام 1987 للعمل فى مجال السمسرة بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 24.5 مليون جنيه، موزعًا على 24.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد للسهم.