العروبة للسمسرة : تقليل المصروفات سبب تراجع الخسائر فى الربع الثانى

رجب عزالدين:قالت شركة العروبة للسمسرة، إن تراجع خسائرها خلال الربع الثانى نتيجة تقليل مصروفات الشركة وزيادة الإيرادات الاستثمارية وفقا لبيان توضيحى للبورصة المصرية .وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 64.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 139 ألف جنيه مقابل خسائر قدرها 389 ألف جنيه، خلال ن



رجب عزالدين:

قالت شركة العروبة للسمسرة، إن تراجع خسائرها خلال الربع الثانى نتيجة تقليل مصروفات الشركة وزيادة الإيرادات الاستثمارية وفقا لبيان توضيحى للبورصة المصرية .

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 64.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 139 ألف جنيه مقابل خسائر قدرها 389 ألف جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 12 يوليو الجارى على مد أجل شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة ربع قرن جديد.

وسجلت الشركة صافي خسائر قدرها 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 401 ألف جنيه خلال 2016. وأرجعت الخَسارة إلى قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.

تأسست الشركة عام 1987 للعمل في مجال السمسرة بالبورصة المصرية، ويبلغ رأسمالها 24.5 مليون جنيه، موزعًا على 24.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

