العرفة للاستثمارات : عمومية يونيو ستناقش تعديل عملة الإدراج بالبورصة

رجب عز الديندعت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عموميتها للانعقاد يوم الخميس 7 يونيو المقبل؛ لمناقشة المقترح المقدم بشأن تعديل عملة إدراج أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكى إلى الجنيه المصرى.وحققت الشركة صافى ربح قدره 7 ملايين دولار، خلال الفترة من فبراير 2017

رجب عز الدين





دعت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عموميتها للانعقاد يوم الخميس 7 يونيو المقبل؛ لمناقشة المقترح المقدم بشأن تعديل عملة إدراج أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكى إلى الجنيه المصرى.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 7 ملايين دولار، خلال الفترة من فبراير 2017 إلى يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون دولار خلال العام الماضى.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 239.9 مليون دولار خلال 2017، مقابل إيرادات 240.8 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، في الأول من فبراير من كل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 94.05 مليون دولار، موزعًا على 470.2 مليون سهم، بقمية اسمية 0.2 دولار.