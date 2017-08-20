العرفة للاستثمارات تؤسس شركة فى دبى بشراكة إيطالية

رجب عزالدين: أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن تأسيس شركة جديدة بمركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع شركة جيراردي الإيطالية "Gherardi S.r.l ".وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد- أن رأسمال الشركة بلغ عند التأسيس 100 ألف درهم إماراتى بنسبة ملكية 40% لشركة ال

رجب عزالدين:



أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن تأسيس شركة جديدة بمركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع شركة جيراردي الإيطالية “Gherardi S.r.l “.



وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد- أن رأسمال الشركة بلغ عند التأسيس 100 ألف درهم إماراتى بنسبة ملكية 40% لشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة – شركة تابعة – بينما تمثل حصة الشركة الإيطالية 50% بالإضافة إلى حصة أقلية مملوكة لأحد المستثمرين الإستراتيجيين.



ومن المقرر تسمية الشركة “DMCC Italian Shirts ” بغرض التجارة وتسويق الملابس الجاهزة، استثمارا لقاعدة العملاء التى تمتلكها “جيراردى” فى بيوت الأزياء العالمية وخبرتها فى مجال صناعة القميص الفاخرة.



من جانبه، قال الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة القابضة، إن تلك الشراكة ستصب فى اتجاه تطوير قدراتنا الصناعية، وستزيد من قدرتها على استهداف الأسواق الأوروبية والعالمية، بما يساهم فى توفير موارد النقد الأجنبى والوصول بالمنتج المصرى لبيوت المستهلكين الأوروبيين .



