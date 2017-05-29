العرفة جروب تخطط لزيادة حجم الصادرات

مصطفى طلعت قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إنها بدأت رصد الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي تنبئ بزيادة في حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. وأشارت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إلى أنها تستهدف زيادة حصة المجموعة من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلي 14%. وأ



مصطفى طلعت



قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إنها بدأت رصد الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي تنبئ بزيادة في حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إلى أنها تستهدف زيادة حصة المجموعة من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلي 14%.

وأوضحت أنها تخطط لفتح أسواق جديدة داخل مصر لإحدي السلاسل التجارية الإنجليزية التابعة للمجموعة والتي ستستهدف القاعدة المتوسطة من العملاء.

وحققت “العرفة” أرباحاً بقيمة 7.8 مليون دولار خلال الفترة من فبراير 2016 إلى يناير 2017، مقابل أرباح بلغت 12.45 مليون دولار.