العرفة تتوسع محليًا عبر تطوير يوروميد

محمد طلعت: متطلبات السوق الراهنة تحتم تغيير استراتيجية العملأحمد عليتعتزم شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات التوسع في السوق المحلي عبر تطوير شركتها التابعة "يورو ميد للتجارة والتسويق" والتوسع في مجالات تجزئة الملابس.قال محمد طلعت، مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين بـ"العرفة للا

محمد طلعت: متطلبات السوق الراهنة تحتم تغيير استراتيجية العمل



أحمد علي



تعتزم شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات التوسع في السوق المحلي عبر تطوير شركتها التابعة “يورو ميد للتجارة والتسويق” والتوسع في مجالات تجزئة الملابس.

قال محمد طلعت، مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين بـ”العرفة للاستشارات والاستثمارات المالية”، إن متطلبات السوق المحلي والظروف الراهنة عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي تحتم على الجميع التعامل بإستراتيجية مختلفة.

وتابع موضحًا: أن شركته تقوم على تطوير شركتها التابعة “يورو ميد للتجارة والتسويق” من أجل استغلالها في التوسع بسوق التجزئة، لافتًا إلى أن “يوروميد” أسست منذ فترة بعيدة في نشاط محدد.

وأوضح مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين بـ”العرفة للاستشارات والاستثمارات المالية”، إن شركته تعمل على استغلال شركتها التابعة “كونكريت” للملابس الجاهزة في خدمة فئة جديدة وهي “متوسطة الدخل” بجانب الفئات الأعلى دخلًا.

وأشار إلى أن الشراكة مع “زينيا” الإيطالية قد تفتح مجالًا للتوسع مستقبلًا في السوق الإيطالي، موضحًا أن شركته لا تعتزم تأسيس شركة جديدة بالسوق الايطالي في الوقت الراهن.

يُذكر أن “العرفة” قد في سبتمبر 2011، وقعت شراكة مع شركة “زينيا الايطالية ” احد اكبر مصممي ومصنعي الملابس الجاهزة في العالم عقد شراكة بنسبة 50% مع العرفة للاستثمارات والاستشارات “العرفة القابضة” كاول استثمار لها في المنطقة وذلك لانتاج قميص رجالي من قطن مصري فاخر 100% يصدر لجميع اسواق العالم في امريكا واروبا والصين باسم العلامة التجارية “زي زينيا”