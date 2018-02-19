العرفة القابضة: ندرس تحويل الإدراج بالبورصة من الدولار إلى الجنيه

رجب عزالدين: قالت شركة العرفة القابضة للاستثمارات إنها مازالت تفكر فى امكانية تعديل عملة الإدراج بالبورصة المصرية إلى الجنيه المصرى. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على السهم. وقالت الشركة إن أى دراسة سوف تقوم بها ليست نهائية

رجب عزالدين:

قالت شركة العرفة القابضة للاستثمارات إنها مازالت تفكر فى امكانية تعديل عملة الإدراج بالبورصة المصرية إلى الجنيه المصرى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على السهم.

وقالت الشركة إن أى دراسة سوف تقوم بها ليست نهائية لحين العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو عدمه وفقا لما تسفر عنه الدراسات فى هذا الشأن.

وخاطبت الشركة المتعاملين على السهم بضرورة الأخذ فى الاعتبار بأن قرار تنفيذ الإدراج بالجنيه المصرى مازال تحت الدراسة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 94.05 مليون دولار، موزعا على 470.2 مليون سهم، بقمية اسمية 0.2 دولار.