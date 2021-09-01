العرفة القابضة تقلص خسائرها إلى 2.9 مليون دولار فقط فى الربع الثانى

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات تقلص صافى خسارئها إلى 2.9 مليون دولار خلال الربع الثانى المنتهى 31 يوليو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 10.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت قوائم العرفة القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء، تحسن مبيعاتها إلى 38.2 مليون دولار خلال الربع الثانى (مايو -يوليو) ،مقارنة بمبيعات بلغت 15.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكلفة النشاط أيضا إلى 27.4 مليون دولار، مقارنة بتكاليف بلغت 13.2 مليون دولار خلال الربع المقارن من العام الماضى.

بينما كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم ،تحولها للربحية بقيمة 391 ألف دولار خلال الربع الثانى، مقارنة بصافى خسارة بلغت 660 ألف دولار خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة من فبراير وتنتهى بنهاية يناير من كل عام، خلافا لأغلب الشركات التى تبدأ من يناير وتنتهى بديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى بونيو.

العرفة القابضة سجلت خسائر بقيمة 6.3 مليون دولار العام الماضى

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تحول الشركة للخسارة بقيمة 6.3 مليون دولار خلال العام المنتهى 31 يناير 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 15.2 مليون دولار خلال العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة بشكل حاد إلى 116.7 مليون دولار خلال العام المالى المشار إليه ، مقارنة بمبيعات بلغت 224.9 مليون دولار خلال السنة السابقة.

كما أظهرت النتائج تراجع تكلفة النشاط إلى 89.7 مليون دولار مقارنة بتكاليف بلغت 146.8 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ، تراجع صافى أرباحها إلى 1.9 مليون دولار خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 13.8 مليون دولار خلال العام السابق.

وعزت العرفة القابضة هذه الخسائر إلى تداعيات فيروس كورونا التى أثرت على النشاط الاقتصادى والصناعى على مستوى مصر والعالم.

وقالت الشركة إن تراجع المبيعات تأثر بشكل شديد منذ اندلاع جائحة كورونا على مستوى العالم بداية من الربع الأول من عام 2020، وكذلك اندلاع الموجة الثانية اعتبارا من نوفمبر بنفس العام.

وتابعت الشركة، إن هذا الوضع ترتب عليه توقف النشاط الصناعى والتصديرى لمجموعة شركاتها متمثلة فى (الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة، كريستال فور ماكينج سيرتش، السويسرية للملابس الجاهزة).

وأشارت الشركة إلى أن بعض عملائها فى أوروبا أعلنوا أفلاسهم لحمايتهم من الدائنين مثل Brooks Brothers, Menswear house.

استخدام 13.9 مليون دولار من الاحتياطى لمواجهة الخسائر

سعر الدولار

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 21 ديسمبر الماضى على استخدام 13.9 مليون دولار من الاحتياطى النقدى العام لمواجهة الخسائر الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

كانت عمومية العرفة القابضة قد وافقت فى 28 يونيو الماضى على تخصيص 14 مليون دولار من احتياطى الشركة لدعم نشاط الشركة فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتأمل الشركة فى العودة مرة أخرى إلى مستويات الأرباح المسجلة خلال الأعوام الماضية قبل جائحة كورونا التى قسمت ظهر نشاطها فى مصر وأوروبا.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للعرفة ارتفاع صافي أرباحها إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي 31 يناير 2020، مقارنة بنحو 3.1 مليون دولار خلال 2018.

العرفة فازت بعلامة تجارية جديدة للملابس الرجالى فى أوروبا

وأفصحت العرفة فى أكتوبر الماضى عن إتمام صفقة حقوق حصرية لتصنيع وبيع علامة تجارية جديدة للملابس الرجالى فى بريطانيا وأوروبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (7 أكتوبر)، إن شركتها التابعة “بيرد” أتمت صفقة حقوق بيع العلامة التجارية العالمية TED BAKER.

وبموجب الصفقة تستطيع شركة بيرد الإنجليزية تصنيع وتوزيع وبيع العلامة التجارية المشار إليها فى المملكة المتحدة وأوروبا لمدة ثلاث سنوات.

وتقول شركة بيرد، إن هذه العلامة التجارية الجديدة ستساعدها على النهوض مرة أخرى فى ظل الأوضاع الصعبة بالسوق الإنجليزية.

وتسيطر شركة بيرد التابعة للعرفة القابضة على 15% من الحصة السوقية للملابس فى بريطانيا، وفقا للإفصاح.

تأسست مجموعة العرفة فى يناير 2006، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ سبتمبر 2006. وتعمل المجموعة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية ولديها سلسلة محلات تجارية واسعة فى المملكة المتحدة كما تعمل فى مصر.