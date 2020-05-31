«العرفة القابضة» تقفز بأرباحها السنوية إلى 15.2 مليون دولار

العرفة القابضة تفصح عن نتائج أعمالها السنوية وتعلق عليها

أظهرت نتائج أعمال شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات ارتفاع صافي أرباحها إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي 31 يناير 2020، مقارنة بنحو 3.1 مليون دولار خلال 2018.

وكشفت النتائح المرسلة للبورصة المصرية الأحد تراجع إجمالى المبيعات إلى 225 مليون دولار خلال السنة المالية المشار إليها، مقارنة بنحو 236.5 مليون دولار خلال 2018.

وتتوقع «العرفة القابضة» تأثر نتائج أعمالها خلال العام الحالى بسبب سياسات الإغلاق التى لجأت إليها أغلب دول العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وتعمل “العرفة القابضة” فى الأسواق الأوروبية والأمريكية ولديها سلسلة محلات تجارية واسعة فى الممكلة المتحدة كما تعمل فى مصر.

«العرفة القابضة» سجلت 7.7 مليون دولار فى النصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى الربح إلى 7.7 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 1 فبراير إلى 31 يوليو 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 3.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.

قالت الشركة فى وقت سابق إن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة أسباب، من بينها فروق العملات الأجنبية أمام الدولار الأمريكى.

كما أظهرت النتائج انخفاض مبيعات الشركة المجمعة إلى 104.3 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 118 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.

وقالت الشركة إن هذا الانخفاض يرجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى السوق الانجليزية بعد التصويت على خروج المملكة من الاتحاد الاوروبى.

العرفة سجلت 3 ملايين دولار أرباحًا فى 2018

وتراجعت أرباح العرفة القابضة خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة 56%، على أساس سنوي مقارنة بالعام المالى الماضى 2017-2018.

وسجلت الشركة خلال هذا العام صافي ربح 3 ملايين دولار، مقابل صافى ربح 7 ملايين دولار أرباح خلال العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المذكورة إلى 236.5 مليون دولار، مقابل إيرادات 239.9 مليون دولار خلال العام السابق.

تأسست مجموعة العرفة للاستثمارات والاستشارات فى يناير 2006 ، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ سبتمبر 2006.