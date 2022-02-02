«العرفة القابضة» تفصح عن عملية بيع وشراء داخلية بين مساهمين بقيمة 3.1 مليون دولار

العرفة القابضة تفصح عن عملية بيع وشراء لنحو 31.2 مليون سهم بين مساهمين من العائلة

أفصحت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات عن عملية بيع وشراء داخلية بين مساهمين من عائلة عرفة، بقيمة إجمالية قدرها 3.1 مليون دولار تقريبًٍا.

وأظهر إفصاح مرسل عن شركة العرفة القابضة إلى البورصة المصرية الأربعاء، قيام المساهم علاء أحمد عبد المقصود عرفة، ببيع 31.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.17 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 5.15 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وانخفضت حصة علاء عرفة -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب-بعد تلك العملية من 25.27% إلى 18.62% من إجمالى الأسهم، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بثلاثة مساهمين يستحوذون مجتمعين على 35.8% من الأسهم.

وكشف إفصاح موازٍ مرسل للبورصة قيام شقيقة المساهم (شيرين أحمد عبد المقصود عرفه) بشراء الأسهم المشار إليها، بقيمة 3.17 مليون دولار .

ونفذت العملية نفس الشركة السمسرة، وارتفعت حصة المساهمة بعدها من 7.51% إلى 14.16% من إجمالي الأسهم.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهمة بنفس المجموعة المرتبطة.

خريطة هيكل المساهمين فى العرفة القابضة فوق 5% من الأسهم

شركة العرفة

تأسست مجموعة العرفة فى يناير 2006، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ سبتمبر 2006. وتعمل المجموعة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية ولديها سلسلة محلات تجارية واسعة فى المملكة المتحدة كما تعمل فى مصر.

ويبلغ رأسمال العرفة القابضة الحالى 94 مليون دولار موزعا على 470.2 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.20 سنت أمريكى للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين ثلاثة مساهمين من عائلة عرفة ،إضافة إلى المساهمة سماء عبد الجواد محمد رجب التى تستحوذ على 16.47% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة رولاكو للاستثمار (مملوكة للمستثمر على حسن دايخ) على 17.11% من إجمالى الأسهم.كذلك تستحوذ شركة ريمكو للاستثمارات على 9.5% ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 9 يناير الماضى.

العرفة تسجل مبيعات بقيمة 120 مليون دولار فى تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 120 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية أكتوبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 86 مليون دولار خلال الفترة المقارنة 2020.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 52.9 مليون دولار خلال الربع الثالث منفردا (أغسطس- أكتوبر) مقارنة بمبيعات قدرها 38.3 مليون دولار خلال الربع السابق (الربع الثانى).

كما كشفت القوائم المرسلة للبورصة (15 ديسمبر الماضى) تحولها للخسارة بقيمة 10.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تقلص صافى خسائرها إلى 2.9 مليون دولار خلال الربع الثانى المنتهى 31 يوليو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 10.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتبدأ السنة المالية للشركة من فبراير وتنتهى بنهاية يناير من كل عام، خلافا لأغلب الشركات التى تبدأ من يناير وتنتهى بديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى بونيو.

وعزت العرفة القابضة هذه الخسائر إلى تداعيات فيروس كورونا التى أثرت على النشاط الاقتصادى والصناعى على مستوى مصر والعالم.

وقالت الشركة إن تراجع المبيعات تأثر بشكل شديد منذ اندلاع جائحة كورونا على مستوى العالم بداية من الربع الأول من عام 2020، وكذلك اندلاع الموجة الثانية اعتبارا من نوفمبر بنفس العام.

وتابعت الشركة، إن هذا الوضع ترتب عليه توقف النشاط الصناعى والتصديرى لمجموعة شركاتها متمثلة فى (الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة، كريستال فور ماكينج سيرتش، السويسرية للملابس الجاهزة).

وأشارت الشركة إلى أن بعض عملائها فى أوروبا أعلنوا أفلاسهم لحمايتهم من الدائنين مثل Brooks Brothers, Menswear house.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 21 ديسمبر الماضى على استخدام 13.9 مليون دولار من الاحتياطى النقدى العام لمواجهة الخسائر الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

العرفة فازت بعلامة تجارية جديدة للملابس الرجالى فى أوروبا عام 2020

وأفصحت العرفة فى أكتوبر قبل الماضى عن إتمام صفقة حقوق حصرية لتصنيع وبيع علامة تجارية جديدة للملابس الرجالى فى بريطانيا وأوروبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (7 أكتوبر 2020 )، إن شركتها التابعة “بيرد” أتمت صفقة حقوق بيع العلامة التجارية العالمية TED BAKER.

وبموجب الصفقة تستطيع شركة بيرد الإنجليزية تصنيع وتوزيع وبيع العلامة التجارية المشار إليها فى المملكة المتحدة وأوروبا لمدة ثلاث سنوات.

وتقول شركة بيرد، إن هذه العلامة التجارية الجديدة ستساعدها على النهوض مرة أخرى فى ظل الأوضاع الصعبة بالسوق الإنجليزية.

وتسيطر شركة بيرد التابعة للعرفة القابضة على 15% من الحصة السوقية للملابس فى بريطانيا، وفقا للإفصاح.