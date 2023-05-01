«العرفة القابضة» تتحول للربحية خلال 2022 وتسجل 11.7 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات “العرفة القابضة”، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العرفة القابضة، تمكن الشركة من التحول للربحية، خلال عام 2022، لتسجل 11.7 مليون دولار.

وذلك مقابل خسائر بقيمة 5.34 مليون دولار في العام المالي 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات العرفة للاستثمارات والاستشارات، بنحو 25.2%، إلى 230.79 مليون دولار خلال 2022، مقابل 183.87 مليون دولار خلال عام 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة العرفة القابضة، تكبدها صافي خسائر بقيمة 4.16 مليون جنيه، مقابل 454 الف جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة.