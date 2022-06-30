العرض المسرحى «ليلتكم سعيدة» بفاعليات «البحر الأبيض المتوسط» بالجزائر

أعلن المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن استضافة مدينة وهران بالجزائر العرض المسرحي « ليلتكم سعيدة » من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح ، ضمن فاعليات دورة البحر الأبيض المتوسط .

وهي احتفالية فنية ثقافية رياضية، و يقدم العرض بعد غد السبت بمدينة وهران بالجزائر .

وأعرب “مختار” عن سعادته بهذه المشاركة لعرض مسرحي مصري من إنتاج البيت الفني للمسرح في هذه الفاعلية .

بوستر العرض المسرحي « ليلتكم سعيدة »

فهمي : العرض لاقى نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا

وأوضح الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي أن « ليلتكم سعيدة » تم تقديمه عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية على المسرح القومي بالعتبة و لاقى نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا وقت عرضه .

و هذه هي المشاركة العربية الثانية للعرض، حيث كانت المشاركة الأولى ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية بتونس .

العرض من بطولة ياسر الطوبجي ،مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، الحان المهدي، ملابس هالة الزهري، ديكور عمرو عبدالله ، كتابة وإخراج خالد جلال .