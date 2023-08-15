العرض الخاص لفيلم «العميل صفر» بإحدى دور السينما في 6 أكتوبر

تقام حاليا التحضيرات النهائية لاقامة العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد ” العميل صفر” باحدى سينمات 6 أكتوبر ، والذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني وعدد من الفنانين ويعود به لشاشة السينما المصرية بعد آخر فيلم قدمه ” البدلة” مع النجم تامر حسني .

وويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، هم أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، فاطمة البنوي، محمد اوتاكا، منذر رياحنة، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.