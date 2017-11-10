العرب يفضلون الشراء ببورصة مصر مع الأزمة السعودية

سجلوا صافي شراء بقيمة 217.7 مليون جنيه خلال أسبوع مصطفى طلعت فضّل المستثمرون العرب الشراء بالبورصة المصرية، بالتزامن مع الأزمة السعودية القائمة حاليًّا على إثر توقيف عدد من رجال الأعمال والمسئولين السعوديين. واستحوذ العرب على 9.3% من إجمالي تعاملات السوق، الأسبوع الحالي، بصافي شراء بلغ 21

سجلوا صافي شراء بقيمة 217.7 مليون جنيه خلال أسبوع



مصطفى طلعت

فضّل المستثمرون العرب الشراء بالبورصة المصرية، بالتزامن مع الأزمة السعودية القائمة حاليًّا على إثر توقيف عدد من رجال الأعمال والمسئولين السعوديين.

واستحوذ العرب على 9.3% من إجمالي تعاملات السوق، الأسبوع الحالي، بصافي شراء بلغ 217.72 مليون جنيه، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 12.27%، بصافي بيع بقيمة 235.18 مليون جنيه.

على الجانب الآخر استحوذت المؤسسات ذات الملاءة المالية على 37.8% من تداولات البورصة، مسجلة صافي شراء بقيمة 27.07 مليون جنيه، بينما استحوذ الأفراد على 62.12% من إجمالي التعاملات.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الفساد بالسعوية، والمشكَّلة عبر مرسوم ملكي، قررت إيقاف عشرات من المسئولين السابقين ورجال أعمال كبار، على رأسهم الملياردير الوليد بن طلال ورجل الأعمال المشهور الشيخ صالح كامل.

ويسهم رجل الأعمال صالح كامل في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، بشكل غير مباشر، منها الملتقى العربي للاستثمارات، والإسماعيلية للتطوير العقاري والإسماعيلية للدواجن، وبنك البركة– مصر، فيما يدخل الوليد في مشروعات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة المقيدة بالسوق الرئيسية.