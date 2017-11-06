العرب يضاعفون مشترياتهم بالبورصة متجاهلين تصاعد أحداث السعودية

منى عبدالباري:واصل المستثمرون العرب بالبورصة المصرية، اليوم، اتجاههم الشرائي لليوم الثاني على التوالي، رغم تصاعد وتيرة الأحداث بالمملكة العربية السعودية، والتي بدأت منذ صباح أمس الأحد بموجة احتجازات لمسؤولين ومستثمرين سعوديون من بينهم الملياردير وليد بن طلال، تبعها سقوط طائرة على متنها مسؤ

منى عبدالباري:



واصل المستثمرون العرب بالبورصة المصرية، اليوم، اتجاههم الشرائي لليوم الثاني على التوالي، رغم تصاعد وتيرة الأحداث بالمملكة العربية السعودية، والتي بدأت منذ صباح أمس الأحد بموجة احتجازات لمسؤولين ومستثمرين سعوديون من بينهم الملياردير وليد بن طلال، تبعها سقوط طائرة على متنها مسؤولون توفى على أثرها نائب أمير منطقة عسير، وعدد من مرافقيه.

سجلت مشتريات العرب بختام التعاملات ضعف مستويات أمس، بقيمة 54 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 28.35 مليون جنيه، و 25.44 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت المؤسسات العربية النسبة الأكبر من تعاملات العرب اليوم بواقع 43 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد العرب 11 مليون جنيه. وكانت نسبة العرب من التعاملات اليوم 10.6%، مقارنة بـ 14.7% للمستثمرين الأجانب، و 74.72% للمستثمرين المحليين.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.78%، مغلقا عند مستوى 14072.9 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، مغلقا عند مستوى 775.9 نقطة.

على صعيد الأسهم القيادية واصل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لليوم التاني على التوالي، بين الأسهم الأكثر تراجعا بواقع 3.7%، مغلقا عند مستوى 9.16 جنيه، وكانت المجموعة قد أبرمت شراكة فى وقت سابق مع مجموعة فورسيزونز العالمية Four Seasons المملوكة للوليد بن طلال.

واتسع اليوم الإثنين نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية، ووزراء، ورجال أعمال، بعد تردد أنباء عن اعتقال ناصر بن عقيل الطيار، مؤسس مجموعة الطيار السعودية للسياحة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عمن أسمتهم مسؤولون سعوديون، أن من بين المعتقلين 11 أميرا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين.

