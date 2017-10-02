العرب والأجانب يدفعون البورصة للصعود منتصف التعاملات

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 14091 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.60% عند مستوى 793 حتى الساعة

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 14091 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.60% عند مستوى 793 حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 843 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6 ملايين جنيه و9 ملايين جنيه 21.5 مليون جنيه و22 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 64.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهما من إجمالى 183 سهما متداولا، بينما هبط 83 وبقى 30 دون تغير.