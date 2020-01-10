العرب والأجانب يتجهون للبيع بالبورصة في الأسبوع الأول من 2020

حقق الأأجانب والعرب صافي بيعي بقيمة 5 و64 مليون جنيه على التوالي؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع الأسبوع المنقضي بالبورصة المصرية؛ الذي يعد الأول في 2020.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة – وصل المال نسخة منه – أن الأجانب والعرب قد حققوا صافي بيعي بقيمة 5 و64 مليون جنيه على التوالي؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن الأجانب قد استحوذوا على 25.4% من قيم تداول الأسهم المقيدة بينما سيطر العرب على 8.2% من التعاملات والنسبة المتبقية كانت من نصيب المصريين.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد سجلت هبوط جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة على إثر مقتل بارز تابع للحرس الثوري الإيراني بطائرة أمريكية فضلا عن إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وانخفض مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13729 نقطة ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.6% ليسجل مستوى 522 نقطة ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.5% ليصل إلى 1363 نقطة.

وقال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية إن مؤشرات السوق قد عوضت جزءا من خسائرها مع نهاية تعاملات الأسبوع بعد أن اقترب من نقط دعمه قرب 13100 نقطة نتيجة للتوترات السياسية بالمنطقة.

وأشار إلي أن الأحداث أثرت بقوة علي أداء البورصة في بداية الأسبوع وفقد المؤشر الرئيسي في جلسة واحدة أكثر من 600 نقطة؛ ولكن مع هدوء حدة التوتر عاد الصعود وبنفس قوة الانخفاض تقريبا إذ صعد المؤشر الرئيسي آخر جلستين أكثر من 500 نقطة.

وأوضح الفقي أن المؤشر الرئيسي استطاع الثبات أعلى مستوى 13500 نقطة بقوة واقترب من المقاومة التالي عند 13800 نقطة والذي من المتوقع حدوث هدوء نسبي في هذه المناطق خلال بداية الأسبوع القادم وتكوين مراكز شرائية.

ولفت إلى أن المؤشر يستعد لتخطي مستوى 13800 نقطة إذ أن الثبات أعلاه يعطي دفعة قوية لاستمرار الصعود واستهداف مستويات أعلي مستوى 14000 نقطة خلال الفترة القادمة.