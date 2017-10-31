العرب والأجانب أبرز المشترين فى ختام تعاملات البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14342نقطة. بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 781 نقطة…

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14342نقطة.

بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 781 نقطة ، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% عند1768 نقطة،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.69% عند مستوى2532 نقطة،وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.53% عند مستوى 13593نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16 مليون جنيه و17.3 مليون جنيه و7.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 17.1مليون جنيه و86.8 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 84 سهم من إجمالى 190 سهما متداولا،بينما هبط 83 وبقى 23 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.23% عند مستوى 14197نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.36 % عند مستوى 780 نقطة.