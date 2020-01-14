العرب أكثر مبيعًا.. صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات تجاوزت 763 مليون جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 13756نقطة، بينما صعد egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66 % عند مستوى 530 نقطة .

وصعد «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% عند مستوى 1377نقطة، وكذلك صعد egx50 بنسبة 0.58% عند مستوى 1923 نقطة، فى حين صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.3 % عند مستوى 15956نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 763 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 96.6 مليون جنيه و52.8 مليون جنيه و474 ألف مليون جنيه على التوالي.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 28.1 مليون جنيه و 14.3 مليون جنيه و107.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتدوالة، حيث صعد 86 سهما من إجمالي 46 متداولا، بينما هبط 46 سهما وبقي 38 دون تغير.

محللون يتوقعون صعود البورصة وينصحون بالانتقائية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13698 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% عند مستوى 526 نقطة.

وتوقع محللون فنيون اتجاهاً صعودياً للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضي التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن استقرار مؤشرات البورصة في أعلى مستويات 13700 نقطة، سيدفعها نحو 14100 نقطة.

ونصحت “نعيم” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

ورجحت أن يسلك السهم اتجاهًا علويًا نحو 2.05 جنيه، بعد ذلك مستهدف 2.30 ثم 2.55 جنيه.