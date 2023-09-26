«العربي» يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في 2023

حصد البنك العربي مؤخرًا جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد في مصر للعام 2023، وذلك من قبل منحت مجلة “غلوبال فاينانس” العالميّة (Global Finance) وذلك للعام الثالث على التوالي.

كما حصد 17 جائزة أخرى على المستوى الإقليمي، وذلك على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

وتم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

المعايير والشروط

واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى الدلائل على الفوائد الملموسة المكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.

ويعد حصول البنك على هذا العدد من الجوائز إنجازاً مستحقاً وإضافة مميزة إلى سجله الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية.

جوائز إقليمية

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد، حيث شملت على جائزة الأفضل للإقراض وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات في الشرق الأوسط.

ومن ضمن الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك خدمة “عربي أونلاين” وتطبيق “عربي موبايل”، والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بمنتهى السهولة واليسر، من فتح الحساب إلكترونياً، وإجراء التحويلات البنكية، ودفع الفواتير، واستبدال النقاط، وتحليل نفقات البطاقات، والسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة، وخدمة التوفير الفوري، بالإضافة إلى ربط حسابات الأبناء وإدارة البطاقات، وغيرها.”

تجدر الاشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصد مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023″، والمقدمة من قبل مجلة ” غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية، وذلك للعام الثامن على التوالي.