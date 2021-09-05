اقتصاد وأسواق

«العربي» و«البربري» السودانية توقعان اتفاقية لتصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية بالخرطوم

بحضور إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، وزير الصناعة السوداني
دعاء حسني 9:09 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 9:09 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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في سابقة هي الأولى من نوعها وقعت مجموعة العربي المصرية اتفاقية تعاون فني صناعي مع شركة البربري السودانية لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والكهربائية بدولة السودان.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، وزير الصناعة السوداني والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمود كامل البربري رئيس مجلس إدارة شركة البربري بالاضافة الى عدد من الشخصيات العامة والحكومية بدولة السودان الشقيقة

أكد المهندس محمد العربي، في بيان أصدرته المجموعة اليوم، أن المجموعة تمتلك خبرات تصنيعية عالية في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونية والتي أثقلها التعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركات شارب وتوشيبا وسوني اليابانية و هوفر ولاجيرمانيا الايطالية ،

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وأضاف أن استراتيجية المجموعة هي التوسع التجاري في الأسواق العالمية من خلال عمليات التصدير و التصنيع ، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة البربري لإنشاء مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسودان.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة لتلبية رغبات لعملاء وثقتهم فى منتجات العربي في السودان الشقيقة وبقية الدول الأفريقية .

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كما اعرب المهندس محمود كامل البربري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البربري عن سعادتة بالشراكة مع شركات مجموعات العربي المصرية، واكد على أهمية تطوير الصناعة وتوطينها بالسودان لتصل الى المستهلك بسعر التكلفة.

واشاد وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، بامكانيات وخبرة مجموعة العربي في عمليات التصنيع بالاضافة الى ثقة العملاء بها ، مضيفاً أن الشراكة التي تم توقيعها ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين الشقيقيتين مصر والسودان .

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بقلم دعاء حسني

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