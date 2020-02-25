العربي : نشارك بمبادرة «أسبوع صديق المستهلك» بقوافل صيانة في 12 محافظة

في محافظات القاهرة ، الإسكندرية ، كفر الشيخ ، القليوبية ، المنصورة ، بورسعيد ، بني سويف، أسوان ، الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، قنا

أشاد المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالمبادرة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك تحت شعار «أسبوع صديق المستهلك»

وتهدف مبادرة «أسبوع صديق المستهلك» للمساهمة في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين و تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء ، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأضاف العربي، في بيان أن خدمة ما بعد البيع تعد من أهم المعايير التي يختار بها المستهلك المنتج الذي يحتاجه و مدى استجابة الشركات المقدمة المنتج لخدمة وشكاوي عملائها.

وكشف مشاركة مجموعة العربي في تلك المبادرة ودفعها بأسطول من قوافل خدمة الصيانة المتنقلة في 12 محافظة.

وأوضح أن تلك القوافل تتواجد في محافظات القاهرة ، الإسكندرية ، كفر الشيخ ، القليوبية ، المنصورة ، بورسعيد ، بني سويف، أسوان ، الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، قنا، وتستمر في تقديم الخدمة للمستهلك حتى انتهاء موعد المبادرة يوم 29 من الشهر نفسه