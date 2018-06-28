العربي : لن نرفع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادات الوقود

دعاء حسني: قال محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي، إانه لن يرفع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية من إنتاج شركاته، عقب زيادات الوقود.وتعد المجموعة، من أكبر منتجي وموزعي الأجهزة المنزلية والكهربائية في السوق المصرية، وهى متخصصة في إنتاج التليفزيونات والثلاجات والتكييفات وخلا

دعاء حسني:

قال محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي، إانه لن يرفع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية من إنتاج شركاته، عقب زيادات الوقود.

وتعد المجموعة، من أكبر منتجي وموزعي الأجهزة المنزلية والكهربائية في السوق المصرية، وهى متخصصة في إنتاج التليفزيونات والثلاجات والتكييفات وخلافه.



وأضاف “العربي” في حوار صحفي تنشره “المال،” كاملا الأسبوع المقبل، أن الزيادة التي طبقتها الحكومة لأسعار الوقود مطلع الأسبوع قبل الماضي، يجب أن لا تعقبها زيادات عشوائية في الأسعار من قبل الشركات وإلا ستتوقف السوق، ولكن يجب أن تكون الزيادات مدروسة وفقا لارتفاع التكاليف الفعلية.

وتابع قائلا: ” زيادات التكلفة هنقدر نتحملها ولو مقدرناش لن تكون أكثر من 1% وأتعهد بعدم تطبيقها”.

وأوضح أن الشاطر اللي ما يزودش إلا الزيادة الطبيعية بعد زيادة في تكاليفه الفعلية من بنزين وغاز وكهرباء وحساب ما تساويه من تكلفة علي السلعة.

كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قد أكدت اتجاه منتجي الأدوات المنزلية لرفع أسعار الأجهزة 10% اعتبارا من بداية يوليو، تأثرا بزيادات الوقود .

ودفعت تلك الأنباء، عدد من التجار والوكلاء والموزعين لبدء تخزين السلع وحجبها عن المستهلكين لزيادة أرباحهم بالاستفادة من فارق السعر عقب الزيادات المرتقبة الشهر المقبل.