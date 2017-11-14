العربي: شراكة توشيبا وهاي سينس تبشر بمستقبل أفضل لصناعة الشاشات

دعاء حسنى: قال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدراة مجموعة العربي، الوكيل الوحيد لتوشيبا اليابانية في مصر، إن شراكة توشيبا مع شركة هاي سينس العملاقة سيدعم تكنولوجيا الشاشات في العالم من خلال مراكز البحوث والتطوير بالشركتين والذي من المتوقع أن يكون لهم السبق في الوصول الى أحدث

دعاء حسنى:





قال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدراة مجموعة العربي، الوكيل الوحيد لتوشيبا اليابانية في مصر، إن شراكة توشيبا مع شركة هاي سينس العملاقة سيدعم تكنولوجيا الشاشات في العالم من خلال مراكز البحوث والتطوير بالشركتين والذي من المتوقع أن يكون لهم السبق في الوصول الى أحدث الابتكارات في العالم ، مضيفا أن مجموعة العربي تسعى إلى زيادة الحصة السوقية من شاشات توشيبا في السوق المصرية والشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة المقبلة.

وأضاف العربي أن شاشات توشيبا استطاعت خلال عام 2017 أن تكون الشاشة رقم 1 في الشاشات 32، بالإضافة إلى أنها الأولى في الربع الثالث من 2017 في الشاشات 43، موضحا أن مجموعة العربي تعتزم زيادة استثماراتها في منتجات توشيبا خلال عام 2018.

وتابع العربي أن تصنيع المنتجات التي تحمل اسم”توشييا” يتم تصنيعها محليا في المصانع التابعة لمجموعة العربي ويتم توزيع إنتاجها محليا والتصدير للدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن الشركة تستهدف زيادة صادرتها من15% من إجمالي حجم الإنتاج حاليا إلى 30% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن انشاءات العمل بمجمع مصانع بني سويف الذي يبلغ حجم استثمارته4 مليارلت جنيه سيبدأ بداية من العام المقبل في إنتاج الشاشات ال اي دي.