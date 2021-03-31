«العربي» تنشئ مقرا جديدا في كينيا لزيادة صادرات مصر بشرق أفريقيا وحوض النيل

من المقرر يكون للشركة دورا في تصنيع بعض منتجات الأجهزة المنزلية في هذه الدول للاستفادة من اتفاق دول اتحاد شرق افريقيا EAC.

أكد المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي أن المقر الجديد للشركة في نيروبي سوف يكون أحد المراكز الهامة للتوسع في الأسواق الخارجية خاصة دول شرق أفريقيا وحوض النيل ( كينيا ،اوغندا ،رواندا ، تنزانيا ، جنوب السودان).

وأوضح أن المقر سيقوم بتغطية احتياجات تلك الدول من منتجات الأجهزة المنزلية التي تحمل شعار صنع في مصر ، مشيرا إلى أنه هو المقر الثالث في القارة الأفريقية بعد شركة العربي بالسودان وشركة العربي بجنوب أفريقيا .

وأوضح العربى أنه من المقرر يكون للشركة دورا في تصنيع بعض منتجات الأجهزة المنزلية في هذه الدول للاستفادة من اتفاق دول اتحاد شرق افريقيا EAC.

وأكد أن مجموعة العربي أصبحت منافسا قويا ذا ثقل عالمي كما تستهدف الوصول إلى ١٠٠% من سكان القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى زيادة التوسع في أسواق مجموعة العربي الحالية .

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة العربي تحرص دائما على دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي ، وتوفير فرص عمل للشباب ، بالاضافة الى رفع حجم الصادرات المصرية من منتجاتها للأسواق العالمية لتوفير العملة الأجنبية.