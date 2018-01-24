العربي تضخ 3.4 مليار جنيه لإنشاء مجمع صناعي ببني سويف

كتبت ـ دعاء حسنى:أعلنت مجموعة العربى، المتخصصة فى إنتاج واستيراد الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية خطة لإنشاء مجمع صناعى بمحافظة بنى سويف باستثمارات 3.4 مليار جنيه تُضخ على مرحلتين، تنتهى فى 2020، وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.كشف المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصر

كتبت ـ دعاء حسنى:

أعلنت مجموعة العربى، المتخصصة فى إنتاج واستيراد الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية خطة لإنشاء مجمع صناعى بمحافظة بنى سويف باستثمارات 3.4 مليار جنيه تُضخ على مرحلتين، تنتهى فى 2020، وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.

كشف المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريحات لـ«المال»، أن المجمع المزمع إنشاؤه فى بنى سويف سيضم 12 مصنعًا لإنتاج المكونات والصناعات المغذية فى مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ولفت إلى تأسيس مصانع لمنتجات نهائية كاملة الصنع، بالإضافة إلى مكونات إنتاج كالمراوح والثلاجات و«الكمبرسور» الخاص بالتكييفات والبوتاجازت وشاشات التليفزيون والغسالات ومحركاتها.

وقال إن المجموعة تسعى حاليًا، بالتعاون مع وزارة الصناعة إلى أن تعميق التصنيع المحلى بما يحول المجموعة من مستورد للخامات والمكونات إلى مصدر.

وتأسست مجموعة العربى عام 1964 برأسمال لا يتجاوز بضعة آلاف و4 عاملين فقط، ويتبعها حالياً قرابة 12 شركة باستثمارات تقترب من 4 مليارات جنيه وارتفع عدد العاملين بها إلى 25 ألفًا.

ولدى المجموعة مجمعان صناعيان فى كل من مدينتى بنها وقويسنا، يشملان 18 مصنعاً عاملاً على مساحة أكثر من 386 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أنها تعد وكيلاً تجارياً للعديد من الشركات العالمية.

وتستورد مجموعة العربى، العديد من الخامات اللازمة لتصنيع منتجاتها من الخارج، بنسب متفاوتة تتراوح بين %10 و تصل حتى %90 فى بعضها.

وكان المهندس إبراهيم العربى، أعلن الأحد الماضى، خلال مؤتمر نظم على خلفية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات تنموية فى بنى سويف، أن المجموعة تسعى إلى أن تكون منتجاتها صناعة مصرية بنسبة %100.