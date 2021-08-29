اقتصاد وأسواق

«العربي» تصدر 20 ألف بوتاجاز إلى فرنسا لأول مرة

تدخل فى شراكات لزيادة تواجدها فى السودان والسعودية
دعاء حسني 6:58 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 6:58 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

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قال محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى لـ«المال»، إنها تستهدف تصدير 20 ألف بوتاجاز إلى فرنسا لأول مرة خلال العام الجارى من العلامة التجارية «لاجيرمانيا» التى تم افتتاح مصنع جديد لها بمصر مؤخرا.

وأضاف أن مجموعة «العربي» تعتزم التوسع فى شراكتها لطرح منتجاتها فى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، إذ تستهدف عقد شراكة جديدة مع مجموعة البربرى بالسودان لإنتاج تليفزيونات توزع بالسوق السودانية، فضلا عن افتتاح مكتب لها فى السعودية لتوزيع منتجاتها فى المملكة بالمواصفات القياسية المعتمدة للمجموعة.

وكشف العربى عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «هايسنس» الصينية نهاية الأسبوع الماضي، بإجمالى استثمارات 170مليون دولار، فى منتجات الثلاجة والتكييف والتليفزيون، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم فى توفيرأكثر من 4000 فرصة عمل.

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وتتخصص شركة هايسنس العالمية فى تصنيع الأجهزة المنزلية، وتهدف إلى طرح منتجاتها بضمان العربى لأول مرة فى السوق المصرية.

وأشار «العربي» إلى أنه من المخطط فى ضوء الاتفاقية إنشاء عدد كبير من خطوط الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب المتوقع على منتجات «هايسنس» فى المرحلة المقبلة.

وأشاد بدور الحكومة فى دعم  القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن أداء الحكومة أشبه بالقطاع الخاص فى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الجادين، سواء فى الإجراءات أو توفير الأراضى للذين يظهرون جدية فى التصنيع المحلى وليس الذين يلجأون إلى تسقيع الأراضي .

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وأشار إلى أن سياسة مجموعة العربي، تستهدف الاتجاه نحو الصناعات التكميلية والمغذية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات تماشيا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «جيسون» العضو المنتدب لشركة هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن هذه الشراكة سوف تمنحنا فرصا لا مثيل لها لتصنيع وتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا فى جميع أنحاء مصر، خاصة مع مجموعة العربى بصفتها مؤسسة كبرى فى صناعة الأجهزة المنزلية فى المنطقة.

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وحققت «هايسنس» نموا بنسبة %116 فى الشرق الأوسط فى النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع عام 2020 وحققت منتجات التليفزيون نمواً فى المبيعات بنسبة %94 والأجهزة المنزلية %134 و تكييف الهواء %120.

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بقلم دعاء حسني

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