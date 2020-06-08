«العربي الافريقي» ينفذ المبنى الإداري بمشروع «1-NINETY» بقيمة مليارى جنيه

أعلنت شركة لاندمارك صبّور للتطوير العقاري، عن انضمام البنك العربى الافريقى الدولى لمشروع «1-NINETY»كأحدث مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة، حيث يقوم البنك بتأسيس المبنى الإدارى الجديد على مساحة 52,000 متر مربع بمركز “أوفيس بارك” الإدارى فى 1-NINETY باستثمارات تبلغ مليارى جنيه مصرى.

وقالت أن تصميم “أوفيس بارك” تم تخصيصه لجذب كبرىات المؤسسات والشركات العاملة في مصر، حيث يوفر للعملاء انترنت فائق السرعة بكابلات الألياف الضوئية، ومصاعد للاستخدامات الثقيلة، ونظام معتمد لمكافحة الحرائق، ومحطة لشحن السيارات الكهربائية، ونظم لكاميرات المراقبة، ومنافذ للأغذية والمشروبات، وجيم، وحلول متكاملة لإدارة المشروع بعد التسليم.

تجدر الإشارة أنّ الاستثمارات الاجمالية لمشروع 1-NINETY تصل إلى 33.75 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 300000 متر مربع، بينما تبلغ مساحته البنائية 450000 متر مربع.

ومن المنتظر أن يضم المشروع متاجر للتجزئة وشقق فندقية تديرها علامات تجارية شهيرة، بالإضافة لوحدات إدارية.

وقال المهندس، عمرو سلطان، العضو المنتدب لشركة لاندمارك صبّور: “هناك طلب كبير ومتنامي على المشروعات الإدارية والتجارية، مع ارتفاع القيمة الإيجارية للمكاتب الفاخرة ونقص المعروض منها للاستئجار.

وأضاف أن مركز “أوفيس بارك” الإدارى يهدف لتقديم أحدث تجربة مبتكرة للعمل في المكاتب فائقة الجودة والتجهيزات ليكون مجرد بداية فقط لمشروعات لاندمارك صبّور الهادفة لطرح منتجات فاخرة لكبرى الشركات والعملاء في السوق المصري.”



وأكد شريف علوي، العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي: “إنّ اختيارنا التواجد في مشروع 1-NINETY الذي تطوره شركة لاندمارك صبّور يخدم رؤيتنا في أن نصبح من أهم البنوك التي توفر باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا في المنطقة.

وتابع أن هذا القرار جاء اعتماداً على عدة معايير للاختيار أولها وأهمها الموقع الاستثنائي للمشروع في شارع التسعين، القلب النابض للقاهرة الجديدة بأكملها، إلى جانب الخدمات الراقية المُقدمة للعملاء من أجل توفير أفضل تجربة لهم، وأخيراً المخطط العام الفريد من نوعه الذي يتمتع به مشروع 1-NINETY .

واشار الي أن المشروع من تصميم مكتب سكيدمور-أوينجس وميريل (SOM)، وهى عوامل ساهمت فى اتخاذنا للقرار النهائي بالاستثمار في المبني الجديد بالمشروع.”



ولفت الي انه بالتوافق مع رؤية لاندمارك صبّور باختيار أفضل الحلول المتاحة في السوق، تم تكليف هيل إنترناشيونال، الشركة العالمية ذات السمعة المتميزة في إدارة المشروعات، بإدارة 1-NINETY.

وقال أن”البنك العربي الافريقي الدولي قام بتكليف هذه الشركة العالمية والمتخصصة فى مجال إدارة الإنشاءات لتقوم بتنفيذ عمليات إدارة المشروع لمبنى البنك الإدارى الجديد بمشروع 1- NINETY، إيمانًا منا بمساعيهم التي يتبنونها، فضلًا عما يقومون بإضافته من مهارات واسعة لكل مشروع يساهمون به ويصبحون جزًء منه.”

وقد أوضح المهندس، سلطان السبب وراء هذا القرار بقوله: “ما نملكه من خبرة إدارية ومعرفة كبيرة بالأسواق المحلية والعالمية، يمكننا من العثور على اسماء رائدة تمتلك قدرات فائقة في توظيف خبراتها من أجل اثراء ودعم مشروعاتنا.

وأضاف أن الخبرة العالمية التي تتمتع بها هيل إنترناشيونال والتي تقترن بالمعرفة المحلية والفهم التام لاحتياجات العملاء ستتيح لنا استلام المشروع في التوقيت الملائم وطبقاً للميزانية المحددة.”

وتابع أن شركة لاند مارك صبور تستعين بمكتب “صبور للإستشارات الهندسية” ذو الخبرة الكبيرة فى هذا المجال وذلك للحصول على كافة الخدمات الإستشارية اللازمة لتطوير مشروع1- NINETY.

وأشار سلطان إلى أن الدافع الحقيقي وراء قرار الإستعانة بمكتب “صبور للإستشارات الهندسية” كإستشارى عام للمشروع هو :”أن مكتب صبور للإستشارات الهندسية يتمتع بسجل حافل فى مجال تطوير العقارات عالية الجودة فى جميع انحاء مصر، وهذا نتاج رحلة كبيرة من النجاحات التى دامت لعقود طويلة من العمل الشاق فيما يزيد عن 1000 من المشروعات المبتكرة.”



من ناحية أخرى، تواصل القاهرة الجديدة نموها وتطورها لتصبح مقراً رئيسياً للأعمال والسكن والترفيه والتسوق والاستمتاع بالحياة، ومن المتوقع أن تجتذب المنطقة المزيد من الشركات ومالكي المنازل الجديدة. وانطلاقاً من رغبتها في تقديم أحدث الأساليب للحياة الراقية، تعاونت لاندمارك صبّور مع سكيدمور-أوينجس وميريل (SOM)، التي تُعد من كبرى مكاتب التصميمات المعمارية والتصميم الداخلي والهندسة والتخطيط العمراني في العالم، لوضع المخطط العام لمشروع 1-NINETY.



و يضم مشروع 1-NINETY مول إقليمي متكامل يضم مجموعة من أحدث وأرقى العلامات التجارية في عالم التجزئة، بالإضافة للعديد من المنافذ الشهيرة للأغذية والمشروبات ، وفندق دبليو القاهرة ـ W Cairo، كأول فندق دبليو فى مصر وأفريقيا، يقام لبلورة فلسفة علامة W في توفير تجارب رفيعة المستوى للنزلاء بغرض العمل أو الاستجمام والترفيه.



تأسست شركة لاند مارك صبور فى عام 2007 وهي شركة مصرية تعمل فى مجال تطوير العقارى، تحظي الشركة بمحفظة أعمال تجارية خارج حدود الدولة المصرية ، حيث تقوم بتطوير مشروعات عقارية بسوق العقارات فى كلاً من دبي وبرشلونة، بإجمالى 5000 وحدة متنوعة وعلى مساحة تزيد عن 4 مليون متر مربع.