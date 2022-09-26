العربي الإفريقي: 15% نموا متوقعا في مبيعات 6 شركات عقارية مُدرجة بالنصف الثاني

توقع محمود جاد، محلل قطاع العقارات فى العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية أن تحقق 6 شركات عقارات مدرجة نموا 15% فى مبيعاتها فى النصف الثاني، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه تاريخيا منذ عام 2015 وحتى 2021 تكون نتائج النصف الثانى أفضل بدعم مبيعات موسم الصيف، ومعرض سيتى سكيب العقاري، ما ينعكس على مبيعات الربعين الثالث والرابع.

جاد: الشركات هى طلعت مصطفى وإعمار وبالم هيلز، و«سوديك»، وأوراسكوم للتنمية، ومدينة نصر

والشركات الست هى طلعت مصطفى، وإعمار مصر، وبالم هيلز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وأوراسكوم للتنمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

ولفت إلى أن «طلعت مصطفى» لديها فرصة جيدة بدعم مبيعات مشروع نور بحدائق العاصمة، و«مدينة نصر» لديها مشروع إيليكت الذى أطلقته بالنصف الثانى من العام، و«إعمار» لديها «سول» بالساحل الشمالي.

وتابع: كما أعادت سوديك طرح مشروعها بالشيخ زايد، وتمتلك آخر بالساحل الشمالي، كما تستفيد مصر الجديدة من إطلاق مشروعاتها الجديدة، فيما تراهن أوراسكوم للتنمية على مبيعات الجونة، وبالم هيلز على مبيعات الساحل الشمالى وتسليمات بادية، وبالم هيلز نيوكايرو.

أوصى «جاد» بشراء 3 أسهم بالقطاع هى «بالم هيلز» للتنمية والتعمير، مع تقدير قيمة عادلة 2.71 جنيه، و«أوراسكوم للتنمية» مع تقدير القيمة العادلة 9.75 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى مع تقدير قيمة عادلة 11.18 جنيه.

فيما أوصى بالاحتفاظ لسهمى «مدينة نصر» مع تقدير قيمة عادلة 3.32 جنيه، و«مصر الجديدة» مع تقدير قيمة عادلة 6.62 جنيه.

وأشار إلى أن توقعات ارتفاع معدلات التضخم، والمزيد من انخفاض العملة سيحفز الطلب على العقارات كملاذ آمن للاستثمار، وأن مزيدًا من رفع الفائدة سيهدأ الطلب على السوق، نظرا لتوجيه السيولة نحو الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، موضحًا أنه فى ظل هذا الوضع فى حال محافظة القطاع على مستويات مماثلة لـ 2021 يعد مؤشرًا إيجابيًا.