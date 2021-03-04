«العربي الإفريقي» يمنح «ريدكون» 2.7 مليار جنيه تمويلًا لاستكمال الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

وقع البنك العربي الإفريقي الدولي، عقد تمويل لصالح شركة ريدكون للتعمير بقيمة 2.7 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والتي تتضمن أعمال المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع، فيما يعد هذا العقد هو أكبر تمويل تم إسناده للشركة.

يأتي التمويل إدراكاً من البنك للدور الحيوي لتطوير وتعمير المدن الجديدة في تحقيق التنمية الإقليمية والحضارية المستدامة، وأهمية التمويل العقاري في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم، وانسجاماً مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة “جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على المجابهة ومستدامة” والذي صار ملحاً مع النمو السكاني في المدن والذي يؤثر سلباً على التنمية البيئية والحضارية.

تم التوقيع يوم الأربعاء 3 مارس الجاري، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك العربي الإفريقي الدولي بالقاهرة وبحضور شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي وأماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات وأحمد طلعت، نائب مدير عام قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ، ومحمد طارق الجمال رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدكون للتعمير، وأمل عبد الواحد، العضو المنتدب، وأحمد عبد الله، عضو مجلس الإدارة بشركة ريدكون للتعمير.

شريف علوي: التمويل لتقديم حلول متكاملة

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك العربي الإفريقي الدولي: ” يأتى ذلك التمويل لتعزيز ريادة العربى الإفريقي وخبراته العريقة في تقديم حلول متكاملة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته القوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين وليؤكد على إيماننا التام بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل مشكلات التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030″.

وقالت أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير: “إن شراكتنا الاستراتيجية مع البنك العربي الإفريقي الدولي تدفعنا للاستمرار في دعم مخططات الدولة من حيث إنشاء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، ونحن نتطلع للمزيد من التعاون المثمر بين شركة ريدكون والبنك العربي الإفريقي الدولي”.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع بمصر، وتعد ذات أهمية استراتيجية لما يتميز به موقعها الساحلي بمحافظة مرسى مطروح ومساحتها التى تمتد إلى 49 ألف فدان والتي من المخطط لها أن تستوعب 3 ملايين نسمة، وتنقسم إلى أحياء سياحية وتاريخية وإدارية وسكنية، وتعد تلك المدينة مشابهة للعاصمة الإدارية الجديدة من حيث ضخامة الاستثمارات.