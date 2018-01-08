العربي الإفريقي يمنح أركو العقارية مليار جنيه

المال ـ خاص: حصلت الشركة العربية للتطوير العقاري "أركو" على تسهيل ائتماني بقيمة مليار جنيه مصري من البنك العربي الإفريقي الدولي، لتمويل المشروعات الجديدة الخاصة بالشركة. وتجاوز إجمالي حجم استثمارات أركو في مصر خلال الخمس سنوات الماضية 32 مليار جنيه،…

المال ـ خاص:

حصلت الشركة العربية للتطوير العقاري “أركو” على تسهيل ائتماني بقيمة مليار جنيه مصري من البنك العربي الإفريقي الدولي، لتمويل المشروعات الجديدة الخاصة بالشركة.

وتجاوز إجمالي حجم استثمارات أركو في مصر خلال الخمس سنوات الماضية 32 مليار جنيه، تم خلالها تنفيذ 5 مشروعات ويتم حاليا العمل على 6 مشروعات أخري.

ولعب مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية البنك العربي الإفريقي الدولي دور المستشار قانوني للبنك، وفقا لبيان صدر اليوم عن المكتب.

وقالت أميرة شريف الشريك الرئيسي بمكتب سري الدين إن هذه العملية تمثل واحدة من أكبر العقود التمويلية في مجال التطوير العقاري التي تمت خلال الفترة الحالية، والتي ستساهم في زيادة استثمارات ومشروعات أركو باعتبارها واحدة من أكبر الكيانات العاملة في مصر في هذا القطاع الاستراتيجي منذ عام 2005.