«العربي الإفريقي» للسمسرة تتوقع صعود البورصة في مايو

توقعت شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية صعود البورصة خلال شهر مايو الجاري، في حال خففت الحكومة من تدابير الإغلاق الجزئي المٌطبقة حاليا.

وكانت البورصة قد أنهت شهر أبريل بصعود 10% لمؤشرها الرئيسي EGX30، ومكاسب بنحو 37 مليار جنيه، رغم اتجاه العرب والأجانب للبيع .

بشرط رفع تدابير الإغلاق الجزئي

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية في تصريحات اليوم، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة الشهر الماضي جاءت بدعم التراجعات الكبيرة للسوق الأشهر السابقة، والتحركات الإيجابية للأسواق العالمية.

وتوقع المصري أن تواصل البورصة اتجاهها الصعودي الشهر الحالي، حال قررت الحكومة رفع تدابير الإغلاق الجزئي المُتخذة حاليا لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد.

ويرى المصري أن رفع تدابير الإغلاق الجزئي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، ما سينعكس بدوره إيجابا على تحركات البورصة المصرية.

البورصة تربح 37 مليار جنيه في أبريل

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بـ 10% الشهر الماضي إلى 10554 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 23.16% إلى 1225 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 10% إلى 1134 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 37 مليار جنيه لينهي التعاملات الشهرية عند 569.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 532.9 مليار جنيه.