«العربي الإفريقي» لتداول الأوراق المالية تركز على تعاملات السندات وتداولات الأونلاين العام المقبل

كشف ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن شركته حصلت مؤخرا على رخصة تداول السندات، وهو النشاط الذي ستركز عليه العام المقبل، بجانب تعاملات الأون لاين.

وأشار إلى مجموعة عوامل دعمت أداء شركته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما صعد بترتيبها مركزين خلال هذه الفترة هي تعاملات كبار العملاء، وشهادات الإيداع الدولية، فضلا عن الاستفادة من ارتفاعات السوق مؤخرا.

وتقدمت «العربى الأفريقى الدولي» للمركز 14 خلال أول 9 شهور من 2023، مقارنة بالترتيب 16 بالفترة المناظرة، بحصة سوقية %2.2 وتداولات 19.24 مليار جنيه عبر تنفيذ 278 ألف عملية على 4.7 مليار ورقة مالية، وخلال سبتمبر الماضى حلت الشركة فى المركز 18، بحصة سوقية 1.3% وتداولات 1.6 مليار جنيه.