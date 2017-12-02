العربي الإفريقي تقفز 9 مراكز في ترتيب السمسرة

مصطفى طلعت:قفزت شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية 9 مراكز دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة عن شهر نوفمبر المنقضي وذلك بعد قيامها بتنفيذ عملية شراء نسبة بلغت 97.6% من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة لصالح شركة "كايرو ثري ايه" الدولية للصناعات.وسجلت "العربي الأفريقي" المركز السابع في ت

مصطفى طلعت:

قفزت شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية 9 مراكز دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة عن شهر نوفمبر المنقضي وذلك بعد قيامها بتنفيذ عملية شراء نسبة بلغت 97.6% من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة لصالح شركة “كايرو ثري ايه” الدولية للصناعات.

وسجلت “العربي الأفريقي” المركز السابع في ترتيب السمسرة مقابل المركز الـ16 خلال شهر أكتوبر، بعد قيامها بتنفيذ عملية شراء عدد 28.8 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 51 جنيه، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه.

وووفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة، حققت “العربي الأفريقي” قيم تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ بيع وشراء 250.6 مليار ورقة مالية، استحوذت من خلالها على حصة سوقية قدرها 4.1%، من خلال 13.8 الف عملية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من “كايرو ثرى إيه”، بخصوص الرغبة في شراء حتى 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية للذرة بسعر 45 جنيهاً للواحد، ورفعت الشركة العرض إلى 51 جنيها بعد التفاوض مع الهيئة.

يذكر أن شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.