العربي الإفريقي تتوقع ارتفاع إيرادات جهينة بنهاية 2018 لـ7 مليارات جنيه

أسماء السيد:حددت بحوث شركة "العربي الإفريقي" لتداول اﻷوراق المالية، مجموعة من الدواعم التى من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على نتائج أعمال شركة "جهينة للصناعات الغذائية" حتى نهاية العام الجاري.وقالت منة عطاوية محلل الاغذية لدى"العربي اﻷفريقي" أن الدواعم تتمثل في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وما ي

أسماء السيد:

حددت بحوث شركة “العربي الإفريقي” لتداول اﻷوراق المالية، مجموعة من الدواعم التى من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على نتائج أعمال شركة “جهينة للصناعات الغذائية” حتى نهاية العام الجاري.

وقالت منة عطاوية محلل الاغذية لدى”العربي اﻷفريقي” أن الدواعم تتمثل في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وما يترتب عليها من تعافي القوة الشرائية، إضافة إلي تراجع معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع الارباح بالتبعية، هذا إلي جانب تراجع أعباء التكاليف التمويلية نتيجة لترجيحات تراجع معدلات الفائدة.

وتوقعت ارتفاع صافي أرباح الشركة بنهاية العام الجاري لتسجل 671 مليون جنيه، على أن تسجل الايرادات إجمالاً 7 مليار جنيه.

يُذكر أن “جهينه” تمكنت خلال النصف اﻷول من العام الجاري، الارتفاع بارباحها بنسبة 180% لتصل إلي 239.8 مليون جنيه مقارنة بـ 85.5 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي .

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينه للصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 180.3% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.86 مليار جنيه في النصف المقارن قبل عام.

وأوصت عطاوية بالاحتفاظ بسهم “جهينه” ويتداول السهم خلال الفترة الراهنة عند 11.06 جنيه.