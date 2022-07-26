«العربي الإفريقي القابضة» تطلق صندوق دياموند النقدي بقيمة 550 مليون جنيه

أطلقت شركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة- ذراع الاستثمار للبنك العربي الإفريقي- صندوقها الأول “دياموند” النقدي ذو العائد التراكمي، بقيمة 550 مليون جنيه، تم جمعها من خلال اكتتاب خاص لمؤسسات وأفراد.

أول صندوق للشركة

قال حسين الشربيني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”العربي الإفريقي القابضة”، إنه تم مؤخرًا إغلاق الاكتتاب في الصندوق، بعد جمع 550 مليون جنيه، بعد تغطية الاكتتاب الخاص به حوالي 11 ضِعف المبلغ المستهدف من خلال الطرح الخاص للمؤسسات والأفراد.

ولفت الشربيني إلى أن توقيت طرح الصندوق جاء حرجًا للغاية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التي سحبت سيولة كبيرة من ودائع الأفراد والصناديق الأخرى،

لكن العائد المتوقع أن يحققه الصندوق في ظل ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة، شجّع العديد من المؤسسات وبعض الأفراد على المشاركة في الطرح الخاص.

وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات التي تدير الصندوق، إنه سيتم استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية ذات سيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة وأدوات الدخل الثابت الأخرى بحيث يكون متوسط آجال الاستحقاق لا يزيد عن 150 يومًا، بما يتيح للمستثمر منتجًا ذا عائد يومي تراكمي تنافسي.

ولفت إلى أنه تم غلق باب الاكتتاب سريعًا بعد التغطية الجيدة التي شهدها الصندوق.

كان مصطفى قد قال، في تصريحات لـ”المال”، في وقت سابق من العام الحالي، إن شركته ستفتح باب الاكتتاب فى صندوق نقدى تابع لإحدى كبرى المؤسسات المالية، وتم إسناد إدارة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، وسوف يتم الإعلان عن موعد طرحه قريبًا.

يشار إلى أن شركتي العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، والعربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، كلاهما تابعتان للبنك العربي الإفريقي، وقام بتأسيسهما عام 2008، بجانب شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية.