العربي الإفريقي الدولي يقلص عائد حسابات التوفير 0.5 نقطة مئوية

المال ـ خاص:قرر البنك العربى الإفريقى الدولى، تقليص العائد على حساب توفير جولدن بنحو 0.5 نقطة مئوية، لدوريات الصرف الشهرية، والربع والنصف سنوية، مع الإبقاء على العائد السنوى دون تغيير.وطبقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للبنك، سجلت العوائد الجديدة للحساب مستوى %12 بدلا من %12.5 على دورية ال

المال ـ خاص:

قرر البنك العربى الإفريقى الدولى، تقليص العائد على حساب توفير جولدن بنحو 0.5 نقطة مئوية، لدوريات الصرف الشهرية، والربع والنصف سنوية، مع الإبقاء على العائد السنوى دون تغيير.

وطبقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للبنك، سجلت العوائد الجديدة للحساب مستوى %12 بدلا من %12.5 على دورية الصرف الشهرية، و%12.25 بدلا من %12.75 على الربع سنوى، و12.5 % بدلا من %13 على النصف سنوى، بينما استقر عائد الحساب السنوى عند نفس المستوى المقدر بنحو %14.

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه، ويحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر بشرط ألا يقل الرصيد عن الحد الأدنى للحساب، ويستثنى البنك حسابات المرتبات والحسابات المرتبطة بشهادات الإدخار والودائع، والحسابات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية كبطاقات الائتمان والقروض، وغيرها، من شرط الحد الأدنى لفتح الحساب.