العربي الإفريقي: البورصة المصرية تستهدف 13000 نقطة في الربع الأول

مدعومة بالأداء الإيحابي منذ بداية العام

توقع ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية أن تواصل البورصة المصرية الصعود لمستويات 13000 نقطة خلال الربع الأول من 2022، بدعم الأداء الإيجابي منذ بداية السنة.

مدعومة بالأداء الإيحابي منذ بداية العام

وتشهد البورصة المصرية أداء إيجابيا منذ بداية العام الحالي ظهر في أداء المؤشرات، التي سجلت صعودا جماعيا منذ تداولات مطلع العام وحتى منتصف تعاملات اليوم، وظهرت بوضوح في أداء المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 والذي صعد خلال هذه الفترة بواقع 2.7%.

وقال المصري لـ”المال” إن مستثمرى السوق يتطلعون إلى اللوائح التنفيذية بشأن التعديلات والحوافز الممنوحة مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولكن تطبيق قرار إلغاء ضريبة الدمغة أزال حالة القلق لدى المستثمرين.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت مطلع الحالي قرارا بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وهو نفس القرار الذي نشرته وزارة المالية في دليل إرشادي حول آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أغسطس الماضي.