العربي الأفريقي: 4 محاور لتدشين مؤسسة وفاء لمصر

سيد بدرقال حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، إن مصرفه من أوائل البنوك التي اهتمت بمجال المسئولية الاجتماعية لتنمية لمجتمع المصري منذ عام 2000.وأشار عبدالله، خلال مؤتمر تكريم الفائزين في مبادرة "الساحل ساحر"، اليوم الثلاثاء، إلى تأسيس البنك مؤسسة وفاء لمصر، التي تعمل في ا

سيد بدر

قال حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، إن مصرفه من أوائل البنوك التي اهتمت بمجال المسئولية الاجتماعية لتنمية لمجتمع المصري منذ عام 2000.

وأشار عبدالله، خلال مؤتمر تكريم الفائزين في مبادرة “الساحل ساحر”، اليوم الثلاثاء، إلى تأسيس البنك مؤسسة وفاء لمصر، التي تعمل في العديد من المشروعات لتنمية المجتمع، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل على 4 من محاور أساسية.

وأوضح أن المحور الأول يتعلق بميكنة قواعد البيانات الخاصة بالمرضى، والتي توفر الوقت والجهد في خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، وخلق مراكز تميز بهذه المستشفيات، وعمل القوافل الطبية في الأماكن النائية.